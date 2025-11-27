Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ещё 150 млрд евро кредитов придется взять странам Евросоюза на военные закупки для внедрения противодействия «российским беспилотникам».

О том, что это именно русские дроны периодически «кошмарят» европейские аэропорты, – по-прежнему нет доказательств. Однако теперь для их нейтрализации (чтобы не тратить «дорогие ракеты») ЕС будет закупать дополнительное вооружение на бюджет, сопоставимый с объемами помощи Украине (а уж не лоббисты ли оборонных компаний запускали таинственные БПЛА?).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не можем позволить дешёвым беспилотникам вызывать дорогостоящие ответные меры. Срочно нужны масштабируемые, доступные и эффективные меры», – пояснила на заседании Европарлдамента вице-президент Еврокомиссии Роксана Манзату, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».