«Это только начало»: НАТО объявило о новом этапе накачки ВСУ оружием

Константин Серпилин.  
03.09.2025 13:47
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 351
 
Дзен, НАТО, Русофобия, Эстония


Вопреки предостережениям России, западные страны не только не соглашаются на условия Москвы о демилитаризации Украины – напротив, возобновилась накачка ВСУ оружием. Более того, не прекращаются разговоры о вводе контингента на Украину.

Только за последние несколько недель НАТО во главе с США  передали Киев боеприпасов и военной техники на 2 млрд. долларов, сообщил генсек альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Эстонии Аларом Карисом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всего за несколько недель этот механизм направил на Украину 2 млрд. долларов на неотложную помощь – от боеприпасов до современных систем ПВО, от США до Украины, и это только начало», – сказал Рютте.

Эстонский президент горячо поддержал генсека.

«Эстония поддержит инициативу и с радостью примет участие в этих усилиях… Поэтому правительство Эстонии готово предоставить войска для коалиции, которая обеспечит мир для Украины», – вещал Карис.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня



