«Это только начало»: НАТО объявило о новом этапе накачки ВСУ оружием

Вопреки предостережениям России, западные страны не только не соглашаются на условия Москвы о демилитаризации Украины – напротив, возобновилась накачка ВСУ оружием. Более того, не прекращаются разговоры о вводе контингента на Украину.

Только за последние несколько недель НАТО во главе с США передали Киев боеприпасов и военной техники на 2 млрд. долларов, сообщил генсек альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Эстонии Аларом Карисом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всего за несколько недель этот механизм направил на Украину 2 млрд. долларов на неотложную помощь – от боеприпасов до современных систем ПВО, от США до Украины, и это только начало», – сказал Рютте.

Эстонский президент горячо поддержал генсека.