«Это катастрофа, нас спасает только импорт газа!» – топ-менеджер «Нафтогаза»
Украинской энергетике удаётся держаться на плаву только за счёт продолжающегося импорта газа.
Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил директор по разведке и добыче углеводородов ДТЭК «Нафтогаз» Дмитрий Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ситуация выглядит критической в плане разрушения объектов нефте- и газодобычи из-за боевых действий. Как мы видим, по Украине, именно по энергетическим объектам совершаются обстрелы.
Это серьёзный вызов для бизнеса, и поэтому нужно больше систем ПВО для защиты объектов», – сказал Пономаренко.
Его поддержал глава трейдинга Axpo Ukraine Алексей Ластовец.
«Действительно, есть такая проблема – невозможно полностью защитить нашу инфраструктуру. Сейчас ситуацию удаётся балансировать за счёт того, что быстро ремонтируют, и есть доступный импорт.
Но это пока что. Как будем дальше – посмотрим. Мы еще не окончили подготовку к следующему отопительному сезону», – жаловался он.
