Две трети ежемесячно мобилизованных в ВСУ бегут из армии – данные майданщика

Вадим Москаленко.  
09.09.2025 11:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 400
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Без выборов на Украине посыплется всё – и государственность, и управляемость, и армия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский майданщик, экс-депутат Верховной рады Олесь Доний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся деструкция будет усиливаться, будет деградация украинского государства, деградация управления, деградация дойдёт и до армии, к сожалению. Потому что у нас нет возможности изменять ситуацию.

Напомню, согласно заявлений президента, 27 тыс. у нас мобилизуется ежемесячно, и согласно данным Генпрокуратуры, у нас в этом году каждый месяц 18 тыс. идёт в самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство. Ровно 66% от состава мобилизованных. Две трети ежемесячно уходят в СОЧ и дезертирство, бегут из армии», – сокрушался майданщих.

Он подчеркнул, что необходимы срочные перемены.

«Но без смены власти…не обязательно без ротации президента и всех депутатов, нет. Что такое выборы? Это возможность ротации. Тогда власть начинает улучшаться. Когда она боится, что будет ротирована», – умничал Доний.

