Для западных компаний Донбасс, Херсон и Запорожье – это уже Россия

Многие западные компании не хотят разбираться, где проходит линия фронта, и просто блокируют весь Донбасс, Донецкую и Запорожскую области.

Об этом в эфире украинского «Радио НВ» заявил эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всегда было так, что Старлинк на территории России не работает, потому что пролетающие там спутники не принимали сигналы пользователей и не авторизировали терминалы. Есть санкции. И на оккупированных территориях никто из представителей «белого» бизнеса не готов работать. Такая же ситуация и в прифронтовых регионах – многие технологичные компании не готовы что-то понимать, и банят сразу всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую или Херсонскую область», – сказал Глущенко.