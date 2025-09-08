Дети всех Зе-депутатов катаются по Европе. Рядовым украинцам предложено сдохнуть в окопах

Игор Шкапа.  
08.09.2025 11:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 118
 
Война, Дзен, Украина


Украинская власть позаботилась о безопасности своих близких, закрыв при этом границы и фактически обрекая на смерть простое население.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего блога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.

Он считает, что остающиеся на Украине люди завидуют тем, кто мог выехать из страны и вывез свои родных, причем в первую очередь это касается людей, управляющих государством и войной.

«Можно даже вывести процент живущих полной семьей в Киеве, а кто своих детей, жен, родителей еще с 2022-го года забросил куда-то подальше от беды. А здесь вкалывают во благо государства. Общество видит, что сын спикера, дети всех депутатов, дети всех министров катаются по Венам, снимают блоги, а тут всем предлагают пожизненную войну, чтобы полечь уже всем до последнего. У людей будет возникать этот вопрос, потому что этот водораздел, о котором мы говорим, произошел по линии несправедливости: всем война – нашим безопасность», – подчеркивает галичанин.

По его мнению, для общества это триггерный вопрос.

«И он создан не Польшей, не Европой, не трусами, ссыкунами, которые не хотят здесь быть, потому что им видите ли… Он создан самой властью лицемерным способом, когда они о своих позаботились, а всем людям – пожалуйста, закрыты границы, сидите и так далее», – резюмировал Дроздов.

