Дети всех Зе-депутатов катаются по Европе. Рядовым украинцам предложено сдохнуть в окопах

Украинская власть позаботилась о безопасности своих близких, закрыв при этом границы и фактически обрекая на смерть простое население.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего блога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.

Он считает, что остающиеся на Украине люди завидуют тем, кто мог выехать из страны и вывез свои родных, причем в первую очередь это касается людей, управляющих государством и войной.

«Можно даже вывести процент живущих полной семьей в Киеве, а кто своих детей, жен, родителей еще с 2022-го года забросил куда-то подальше от беды. А здесь вкалывают во благо государства. Общество видит, что сын спикера, дети всех депутатов, дети всех министров катаются по Венам, снимают блоги, а тут всем предлагают пожизненную войну, чтобы полечь уже всем до последнего. У людей будет возникать этот вопрос, потому что этот водораздел, о котором мы говорим, произошел по линии несправедливости: всем война – нашим безопасность», – подчеркивает галичанин.

По его мнению, для общества это триггерный вопрос.