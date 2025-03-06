Депутат Госдумы: Это победа Путина. Можно открывать шампанское

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Прошедшая в конце прошлого года реформа ядерной доктрины России была услышана в Вашингтоне в полной мере.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» в Москве конференции на тему «Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое что сделать, почему-то я не слышу это в общественном пространстве, это всех поздравить. Потому что если мы говорим о той ситуации, которая сложилась, то это результат действий Владимира Путина. План победы один, он стоит из трёх пунктов, вот это первый пункт. Это победа, условно, операция «Анадырь» и устрашение США российским стратегическим ядерным оружием. Последняя реформа нашей ядерной доктрины в конце прошлого года, в которой снят запрет на нацеливание на территорию США, прописана в виде «механизма встречности», была услышана. И так же, как возникла паника после операции «Анадырь» в 1962 году, возникла паника в верхах. Обратите внимание – и Байден, и Трамп постоянно говорят о ядерной войне. Понятно, что не о ней. Они боятся повторения сценария нацеливания, который существовал всю «холодную войну» и держал США с позиции силы в узде», – сказал Фёдоров.

Впрочем, он оговаривается, что нельзя просто решить проблему силой.