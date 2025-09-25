«Даже не говорите мне этого!» – Ющенко требует «не опускаться до переговоров с Россией»

Вадим Москаленко.  
25.09.2025 17:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 415
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна воевать, а не искать никаких международных посредников для переговоров с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна воевать, а не искать никаких международных посредников для переговоров с Россией. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему мы так опустились, искать кого-то на функцию посредника? Какого ещё посредника, между оккупантом, злом – и академически чистым добром, правдой, моралью?», – вещал Ющенко.

«Кстати, Трамп сказал, что он, возможно, будет посредником между Украиной и Россией», – заметил ведущий.

«Даже не говорите мне этого! Праведники становятся на сторону жертвы… Мы не нарушили ни одного обязательства. Каждый сантиметр украинской территории – это сантиметр, под которым стоят все подписи президентов и парламентов РФ», – возмущался пчеловод.

Напомним, недавно экс-президент призывал соотечественников продолжать войну, пока ВСУ не дойдут до Москвы.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить