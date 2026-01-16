Бывший офицер КГБ врезал на английском ток-шоу: Возьмём и Одессу, и Приднестровье

Россия находится в беспроигрышной ситуации – ей выгодно как завершение конфликта на Украине, так и его продолжение. В случае последнего варианта, она освободит Харьков, Одессу и вполне может занять Левобережье, выстроив там надежную линию обороны от Запада.

Об этом в эфире подкаста Roundtable заявил эмигрировавший в Лондон экс-офицер КГБ Александр Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия выигрывает в этой войне, это очевидно и просто. Они продвигаются вперед. Я понимаю, что для украинского народа это огромная трагедия, потому что он оказался в ловушке между российской военной машиной и НАТО, и выхода из этой ситуации нет. НАТО явно хочет продолжать войну, но российские войска продвигаются вперед, они убивают украинских солдат. Кстати, это лучшие украинские солдаты, большинство из них патриоты, они не сбежали в Европу, в Германию или Польшу. И это очень, очень печальная картина, они гибнут за Зеленского и НАТО. Так что России не нужно перемирие. И кстати, на мой взгляд, для России это беспроигрышная ситуация. Если будет заключено мирное соглашение, то все в порядке. Если мирного соглашения не будет, они будут продвигаться вперед. Они могут взять Харьков, второй по величине город Украины, а главное, Одессу. Если они возьмут Одессу, то отрежут Украину от Черного моря, проложат коридор до Приднестровья, населенного русскими, а если пойдут дальше в центральную часть Украины, то дойдут до Днепра, который станет естественным укреплением. Так будет проще защищать российские территории от любого вторжения с Запада», — заявил Васильев.

Участвующая в передаче депутат Верховной рады Елизавета Ясько слушала слова гостя молча, но затем выразила недовольство тем, что на английское ток-шоу проникли «российские нарративы».