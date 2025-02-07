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Британское издание The Independent посвятило большой иллюстрированный картами материал о местах залегания на Украине редкоземельных минеральных ресурсов, доступ к разработке которых Офис Зеленского открыто предлагает США в качестве платы за продолжение военной помощи Киеву.

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Вывод издания неутешителен для потенциальных западных инвесторов: более 50% важнейших редкоземельных минеральных ресурсов Украины находятся в регионах, занятых российскими войсками.

Оценки, основанные на киевских правительственных документах, свидетельствуют, что ресурсы Украины весьма разнообразны. Украина располагает одними из крупнейших в Европе месторождений важнейших минералов, включая литий и титан, большая часть которых до сих пор не освоена.

По данным Foreign Policy, Украина располагает «коммерчески значимыми месторождениями 117 из 120 наиболее используемых промышленных минералов на более чем 8 700 разведанных месторождениях.

«Владимир Зеленский уже много лет пытается освоить эти ресурсы, стоимость которых, по данным Forbes Ukraine, превышает 12 триллионов фунтов стерлингов. В 2021 году он предложил иностранным инвесторам налоговые льготы и права на инвестиции для добычи этих полезных ископаемых. Эти усилия были приостановлены, когда год спустя начался полномасштабный конфликт», – говорится в публикации.

В это число входят и полмиллиона тонн лития, месторождения которого еще не освоены. Это делает Украину крупнейшим ресурсом лития в Европе.

«Не удивительно, что Трамп, похоже, хочет извлечь из этого выгоду, тем более что Китай остается ключевым игроком в добыче таких полезных ископаемых, как титан. Но военный конфликт не только отсрочил планы Украины по добыче этих полезных ископаемых, но и привел к тому, что большая часть этих богатых ресурсами территорий была разрушена, а затем занята российскими войсками», – отмечает издание.

На карте, предоставленной украинской группой UnitedMedia 24 и публикуемой The Independent, показано расположение важнейших минеральных ресурсов по всей стране.

Минеральные ресурсы на более чем 6 триллионов фунтов стерлингов, что составляет около 53% всех ресурсов страны, находятся в четырех регионах, которые тали российскими в сентябре 2022 года и значительная часть которых занята ВС РФ.

К ним относятся Луганщина, Донетчина, Запорожская и Херсонская области, хотя последняя не представляет особой ценности с точки зрения полезных ископаемых. Крымский полуостров также обладает запасами полезных ископаемых на сумму около 165 миллиардов фунтов стерлингов.

В контролируемой киевским правительством Днепропетровской области, граничащей с Донецкой и Запорожской областями и находящейся перед лицом наступающей российской армии, также имеется полезных ископаемых на 2,8 триллиона фунтов стерлингов. В первую очередь это урановые рудники в Желтых водах.