Бортник: России не нужно китайское оружие, чтобы воевать Украиной

У Москвы нет необходимости закупать оружие за границей, поскольку ее ВПК способен производить все необходимое.

Об этом в эфире канала «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, не захочет ли Россия после грандиозного военного парада в Пекине приобрести у КНР новые виды оружия и применить их на Украине.

«Нет [У РФ] необходимости покупать китайские вооружения напрямую. Есть необходимость в технологиях, запчастях», – сказал Бортник.

По его словам, России нет смысла покупать те же танки и самолеты, поскольку у нее масса производственных мощностей, которые по сей день не загружены на полную.