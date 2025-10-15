Президент России Владимир должен быть более решительным в отношении США и четко заявить о недопустимости передачи Украине американских ракет «Томагавк», обрисовав в беседе с Дональдом Трампом все последствия его применения.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил американский аналитик Александр Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт отмечает, что западные элиты, подконтрольные неоконсерваторам, не поверят в очередные слова о «красных линиях».

«Русские ничего не говорят, они ничего не делают. Мы захватываем корабли – они ничего не говорят. Мы конфискуем замороженные активы – они делают пару заявлений, что мол мы подадим в суд и все такое. А когда дело доходит до красных линий, их нет. Вот, как на это смотрят неоконсерваторы, украинцы и европейцы… «Томагавки» могут быть ядерными, верно? Так как же это защищает мир от опасности? Это то, чего я не могу понять. Я понимаю, что «Томагавки» медленные, Россия может сбить эти «Томагавки», это старая система, это дерьмовая ракета – я все это понимаю. Но это не меняет того факта, что одна сверхдержава запускает ядерную ракету дальнего действия на территорию другой сверхдержавы», – заметил он.