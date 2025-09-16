Белоруссия сможет с американских щедрот поделиться с Россией только запчастями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После решения США о снятии санкций с «Белавиа» Белоруссия сможет обновить свой парк самолетов, получать запчасти к ним и вернуться к сертифицированному техническому обслуживанию. С остающимся под санкциями «Аэрофлотом» «Белавиа» может только поделиться запчастями.

Об этом бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич заявил в интервью Еврорадио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что Минск сможет сертифицированно обслуживать российские «Боинги». Продавать запчасти – да. Но продавать и иметь статус сертифицированного центра для российских самолетов – это две большие разницы», – сказал Тышкевич.

Обозреватель Юрий Подоляка поясняет:

«С другой стороны и для «Боинга», который находится финансово в полной заднице, это тоже в какой-то степени, выход. В общем, как говорится в таких случаях, интересы сторон здесь полностью сошлись».

Его коллега Юрий Баранчик напоминает о выгоде для «Белавиа»:

«Это улучшает положение авиакомпании внутри Беларуси и на ограниченном числе маршрутов, которые ей доступны, например, в Россию, Турцию, Кавказ, Азию».

Прибывший в Минск 10 сентября представитель президента США Джон Коул официально объявил о том, что США снимают санкции с «Белавиа» в обмен на амнистирование 1400 белорусских «политзаключенных».