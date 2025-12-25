Армии в 800 тысяч не будет, гарантии безопасности не сработают, – зрада от гей-бандеровца

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Численность армии в 800 тыс. штыков, которую требует сохранить за собой Украина в мирном соглашении, – это нереальная цифра. На финансирование таких ВСУ собственных денег не будет, решение потребует жесткого урезания социальных расходов и не понравится обществу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Численность ВСУ, которую предусматривается сохранить на уровне 800 тыс военнослужащих, – это очень неплохая для нас цифра. Хотя, каждый пытается понять, как это сделать с финансовой точки зрения. Сейчас мы можем закрывать наши нужды при помощи западных союзников – готовы ли будут они давать такие же деньги, учитывая еще необходимость восстановления украинской экономики? Содержание такой армии, которую мы имеем сегодня, в мирное время требует огромного количества денег, которые придется забирать у социальных программ, у увеличения пенсий, бюджетных зарплат – все это будет уменьшаться и уменьшаться, потому что откуда взять деньги? А теперь представьте себе украинцев, которые будут голосовать за президента Украины, который скажет, что «я уменьшу вам пенсии и зарплаты, потому что нужно содержать армию, в мирное время»… «Им выгоднее воровать на армии, а нам не будут давать деньги», – обрисовал Портников настроения «громадян».

Он не верит и в западные гарантии безопасности.