США будут декларировать обещания защищать каждый дюйм НАТО, но возглавлять процесс обострения, связанного с дроновым инцидентом в польском небе, Вашингтон не собирается.

Об этом на канале «FreeДом» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американца спросили, можно ли рассчитывать на «решительное предупреждение» России от НАТО под руководством США.

«Да, именно [«Вашингтон должен быть вовлечён в это»]. Но, я думаю, тут будет больше нюансов. Я думаю, Трамп захочет, чтобы Европа отреагировала, европейские [американские?] члены НАТО говорят – это ваша территория, вы должны защищать свою территорию. Не полагайтесь всегда на США, но знайте, мы союзники, мы поддерживаем вас, но вы должны это сделать», – прогнозирует Волкер,

Ведущая-украинка указала, что заявления Трампа о поддержке тоже важны.

«Потому что единственное, что волнует Россию – это то, что думают и собираются делать США», – тревожилась пропагандистка.