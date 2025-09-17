Американский «ястреб»: По инциденту с дронами Трамп будет подстрекать европейцев, а сам ограничится твитами

Вадим Москаленко.  
17.09.2025 11:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 135
 
Дзен, НАТО, США, Украина


США будут декларировать обещания защищать каждый дюйм НАТО, но возглавлять процесс обострения, связанного с дроновым инцидентом в польском небе, Вашингтон не собирается.

Об этом на канале «FreeДом» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американца спросили, можно ли рассчитывать на «решительное предупреждение» России от НАТО под руководством США.

«Да, именно [«Вашингтон должен быть вовлечён в это»]. Но, я думаю, тут будет больше нюансов. Я думаю, Трамп захочет, чтобы Европа отреагировала, европейские [американские?] члены НАТО говорят – это ваша территория, вы должны защищать свою территорию. Не полагайтесь всегда на США, но знайте, мы союзники, мы поддерживаем вас, но вы должны это сделать»,  – прогнозирует Волкер,

Ведущая-украинка указала, что заявления Трампа о поддержке тоже важны.

«Потому что единственное, что волнует Россию – это то, что думают и собираются делать США»,  – тревожилась пропагандистка.

«Посол США при НАТО Уитакер вчера опубликовал твит, в котором вновь подчеркнул: «Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО». И это правильный посыл, который он как посол США сделал вовремя», – успокаивал «свидомую» американец.

