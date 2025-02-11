Американский полковник: Перед Украиной выбор – или переговоры, или Россия на Днепре

Если мирные переговоры по Украине не состоятся, Россия силой обеспечит достижение всех своих целей.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной военный США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин ясно дает понять, что если переговоры не сработают, если Россия не получит свои минимальные требования, они их получат по-другому. И если вы откажетесь это сделать и заставите его пойти на это силой, что означает, что прольется еще больше русской крови, он не остановится на административных границах. Он будет продолжать, пока с военной точки зрения, стратегически, Путин не добьется того, чтобы обезопасить свою западную границу», – сказал Дэвис.

Он подчеркнул, что для этого армии Росси нужно дойти до Днепра.

«Это будет означать, что он займет самую выгодную с военной точки зрения позицию, с которой будет очень трудно вторгнуться на его территорию – это будет река Днепр. На мой взгляд, если эти переговоры сейчас не сработают, то почти наверняка следующей целью Путина будет река Днепр, а не только административные границы.

И я думаю, что следующей стратегической целью будет река Днепр и все, что между ними. И если вы посмотрите на карту, то увидите, что Киев находится на реке Днепр. Так что вопрос в том, как далеко зайдет Украина», – подытожил полковник.