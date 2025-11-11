Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американская пресса обращает внимание на скандал, в котором оказалось замешано ближайшее окружение украинского диктатора Владимира Зеленского, в частности его близкий бизнес-партнер Тимур Миндич.

Так, американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала посвященную последними событиям статью под красноречивым заголовком «Расследование коррупции потрясло украинское правительство».

Издание напоминает, что [подконтрольные Западу, в первую очередь США] украинские антикоррупционные органы обнародовали детали схемы, в рамках которой подрядчики государственной атомной энергетической компании были вынуждены платить крупные «откаты».

«Расследование было объявлено Национальным антикоррупционным бюро и Специальной антикоррупционной прокуратурой — ведомствами, которые президент Владимир Зеленский пытался обезвредить в июле после того, как они провели расследование в отношении его ближайшего окружения», – обращает внимание американская газета.

Она подчеркивает, что Зеленский, избранный президентом в 2019 году, пришёл в политику, пообещав искоренить коррупцию, в которой давно погрязла Украина.

«Однако обвинения в инсайдерских сделках и коррупции продолжались и во время его президентства, особенно в энергетическом секторе. Вместо того чтобы отступить под давлением господина Зеленского, антикоррупционные органы, похоже, усиливают контроль над руководством страны. В ходе расследования в отношении государственного поставщика электроэнергии ведомства заявили, что за 15 месяцев собрали 1000 часов аудиозаписей и задокументировали «деятельность высокопоставленной преступной организации», – пишет «Нью-Йорк Таймс».

Напомним: по одной из версий, нынешняя вспышка интереса к вороватой украинской верхушке связана с желанием Трампа сделать Киев сговорчивее при подготовке сделки с Москвой.