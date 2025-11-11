Украине нужно срочно выводить войска из Донбасса и идти на мирные переговоры, потому что после освобождения Славянска и Краматорска Киеву станет нечем торговаться. Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди гибнут, мне кажется, зря, потому что понятно, чем это все закончится. И не лучше ли промотать эту кровавую кассету до конца, и заключить соглашение с Россией, которое в любом случае придется заключать на выгодных для России условиях?» – сказал Наумов.