Американист: Украине в любом случае придётся идти на договор на выгодных для России условиях
Украине нужно срочно выводить войска из Донбасса и идти на мирные переговоры, потому что после освобождения Славянска и Краматорска Киеву станет нечем торговаться. Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Люди гибнут, мне кажется, зря, потому что понятно, чем это все закончится. И не лучше ли промотать эту кровавую кассету до конца, и заключить соглашение с Россией, которое в любом случае придется заключать на выгодных для России условиях?» – сказал Наумов.
«Требования России сейчас довольно ограничены. И Россия, скорее всего, получит их в том или ином виде. Украина пойдет на уступки, которые на тот момент будут актуальны. Сейчас Украина контролирует какую-то часть Донбасса. Она вынуждена будет от неё отказаться.
Чем дальше мы идём, тем большими будут эти уступки. То есть, грубо говоря, сейчас я думаю, что отказ от контроля над оставшейся частью Донбасса является достаточным основанием для того, чтобы Россия могла рассмотреть возможность заключения мирного договора.
А когда Россия военным путем приобретет значительную часть ныне контролируемых украинской армией территорий, то этот приз уже будет не таким, что называется, ценным. Это будет не та карта, которую украинская страна сможет разыграть», – подытожил выступающий.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: