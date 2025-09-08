«Адекватник» Бортник: Русскую Одессу ни в коем случае нельзя освобождать от бандеровской оккупации

Анатолий Лапин.  
08.09.2025 09:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 894
 
Д.Б., Дзен, Одесса, Украина


Украина потеряет все экономические перспективы, если лишится доступа к Черному морю.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Россия выдвигает условие отрезания Украины от моря – это критический вопрос, вот на это соглашаться нельзя. Обязательно нужно сохранить доступ Украины к Черному морю, потому что это ключевая транзитная артерия, ключевые украинские торговые ворота.

Насколько я знаю, Россия сегодня не ставит вопрос о передаче ей Николаевской или Одесской области, такого сейчас нет. Но, безусловно, она хотела бы захватить Одесскую и Николаевскую области для того, чтобы лишить Украину доступа к Черному морю.

Тогда Украина потеряет перспективу как экономический игрок», – заявил Бортник.

