«Адекватник» Бортник: Русскую Одессу ни в коем случае нельзя освобождать от бандеровской оккупации

Украина потеряет все экономические перспективы, если лишится доступа к Черному морю.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если Россия выдвигает условие отрезания Украины от моря – это критический вопрос, вот на это соглашаться нельзя. Обязательно нужно сохранить доступ Украины к Черному морю, потому что это ключевая транзитная артерия, ключевые украинские торговые ворота.

Насколько я знаю, Россия сегодня не ставит вопрос о передаче ей Николаевской или Одесской области, такого сейчас нет. Но, безусловно, она хотела бы захватить Одесскую и Николаевскую области для того, чтобы лишить Украину доступа к Черному морю.

Тогда Украина потеряет перспективу как экономический игрок», – заявил Бортник.