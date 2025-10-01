Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский диктатор Владимир Зеленский пытается доказать, что его решение отказаться от мира в 2022 году, было правильным.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украиснкого журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что Зеленский, как это часто бывает с неопытными политиками, попал в «в ловушку затраченных усилий».

Он объясняет, что в свое время (не имеет значения по каким причинам) Зеленский принял решение отвергнуть Стамбульские договоренности и продолжить войну с Россией.

«Все, что с тех пор происходит, – это его попытка доказать, что это было правильное решение – все жизни потрачены не зря, все территории утеряны не зря, миллионы людей уехали за границу не зря. Учитывая, что сейчас не просматривается каких-то позитивных для Украины сценариев, это выглядит как буквально ловушка потраченных сил, потому что в итоге мы все равно придем к тому, что Россия требовала, хотела и заявляла», – отмечает Наумов.

В итоге, продолжает он, все потери Украины будут потрачены зря.

Затронул он и тему продвижения на фронте, согласившись, что со стороны России оно незначительное, но заметил, что в войне на истощение цель быстрых прорывов и не ставится, а стоит задача лишения противника возможности к сопротивлению и ухудшение для него ситуации.