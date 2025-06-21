Украинское руководство продолжает отмывать бюджетные деньги, якобы финансируя работу предприятий, находящихся на новых территориях РФ.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Александр Сухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы спросить у премьер-министра Украины относительно нецелевой растраты средств государственного бюджета. Луганская область на 99% оккупирована уже 3 года, но продолжают работать десятки коммунальных предприятий, а из местных бюджетов тратятся сотни миллионов гривен на жилищно-коммунальное хозяйство и обслуживание дорог, которых нет.

Например, Северодонецк, Лисичансктеплосеть, Лисичанскводоканал, Северодонецкое управление, и прочее. Это только самые очевидные и простые примеры. Но их гораздо больше.

Когда будут ликвидированы коммунальные предприятия с временно оккупированных территорий, которые существуют только на бумаге? Когда их бюджет будет передан на нужды переселенцам?» – спросил депутат.