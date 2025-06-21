Зе-власть ворует сотни миллионов, якобы выделяя деньги на дороги в ЛНР

Вадим Москаленко.  
21.06.2025 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Экономика


Украинское руководство продолжает отмывать бюджетные деньги, якобы финансируя работу предприятий, находящихся на новых территориях РФ.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Александр Сухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство продолжает отмывать бюджетные деньги, якобы финансируя работу предприятий, находящихся на новых территориях...

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«Я хотел бы спросить у премьер-министра Украины относительно нецелевой растраты средств государственного бюджета. Луганская область на 99% оккупирована уже 3 года, но продолжают работать десятки коммунальных предприятий, а из местных бюджетов тратятся сотни миллионов гривен на жилищно-коммунальное хозяйство и обслуживание дорог, которых нет.

Например, Северодонецк, Лисичансктеплосеть, Лисичанскводоканал, Северодонецкое управление, и прочее. Это только самые очевидные и простые примеры. Но их гораздо больше.

Когда будут ликвидированы коммунальные предприятия с временно оккупированных территорий, которые существуют только на бумаге? Когда их бюджет будет передан на нужды переселенцам?» – спросил депутат.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заверил, что все предприятия якобы были перенесены на подконтрольную Киеву территорию.

«Действительно, есть вопрос территорий, которые сейчас оккупированы, общин этих территорий. Но вы знаете, что большинство из этих общин перемещены на подконтрольную территорию, также перемещены коммунальные предприятия, учебные заведения», – попытался оправдаться министр.

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