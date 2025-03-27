Зе-режим намерен узаконить расстрелы украинцев

Украинское руководство боится массовых протестов. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев.

Он считает не случайным внесённый законопроект о разрешении силам МВД использовать оружие и против демонстрантов.

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«Поскольку вопрос силового разгона украинцев у этой власти стоит уже не впервые. Я хочу напомнить, что в 2023 году закупили 100 новых автозаков. То есть не 100 грузовиков для фронта, а 100 новых автозаков для МВД.

В прошлом году закупили 18,5 миллионов гривен спецсредств, в том числе спецсредств распыления слезоточивого газа. То есть фактически сейчас идёт переоборудование и перевооружение МВД, именно того силового блока, который отвечает за разгон демонстрантов.

Ну и вишенкой на торте в законопроекте было разрешение Национальной гвардии применять оружие против митингующих без предупреждения», – рассказал Арьев.