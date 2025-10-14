Запад напрашивается на ядерный удар по базам в Польше

Размещение над Украиной натовской системы ПВО может спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать планы некоторых деятелей НАТО разместить над Украиной свою систему ПВО, спрятав её на территории Польши.

«Если Запад будет мешать российским Вооружённым силам атаковать территорию Украины с территории других стран, они превращают эти страны и их военные базы в легитимную цель для российской армии.

И Россия так и будет их рассматривать. Никто в России снисходительно к этому не отнесётся, тем более армия», – сказал Кедми.

«Они хотят, чтобы Польша получила удары. И я хочу их успокоить – а вы уверены, что удары будут конвенциональным оружием?

У Орешника и нового Искандера ядерные боеголовки какой мощности могут быть? До 200 килотонн. Даже по 5 килотонн, но 36 зарядов – это серьёзная вещь, что останется от базы после такого?», – подытожил он.

