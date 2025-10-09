Забудьте о слове «репарации», Россия не капитулирует, – иноагент Ходорковский

Анатолий Лапин.  
09.10.2025 15:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 425
 
Россия, Украина


Москва не будет выплачивать никакие репарации Украине, потому что Россия не капитулирует. У Запада остаётся единственный инструмент – воровство русских активов.

Об этом в эфире видеоблога журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил такой же иноагент, бежавший на Запад олигарх Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Забудьте слово «репарации», потому что репарации – это результат капитуляции той или иной стороны. Вопрос о капитуляции России, во всяком случае, на сегодняшний день не стоит», – сказал олигарх.

Он призвал Запад к воровству российских активов.

«На мой взгляд абсолютно справедливым является участие России, российских средств в том, чтобы восстанавливать разрушенное. Это правильно на мой взгляд, если ты по тем или иным причинам, неважно, был ты за или против, но твоё государство разрушило что-то, то надо подумать», – подстрекает предатель.

