Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не возражают, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью телеканалу Fox News, считающегося лояльным к действующей администрации Белого дома, заявил спецпосланник президента США генерал Кит Келлог.

Ему задали вопрос, как Вашингтон относится к такого рода ударам. Генерал сослался на прежние заявления по этому поводу главы Госдепа Марка Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Ответ на этот вопрос — да, используйте все возможности, чтобы наносить удары вглубь», — сказал Келлог.

Кроме того, он подтвердил, что украинский диктатор Владимир Зеленский Зеленский на встрече с Трампом просил предоставить Киеву ракеты «Томагавк». Правда, сказал, что окончательного решения по этому вопросу еще нет.

Обращает на себя достаточно воинственная риторика спецпосланника Трампа.

Он прямо сказал, что для Украины «не существует неприкосновенных мест в выборе целей на российской территории».

При этом он уклонился от конкретного ответа, качается ли это применения американского дальнобойного оружия.

По данным издания The Wall Street Journal, Келлог был одним из тех, кто повлиял на Трампа, что в итоге вылилось в заявление о способности Украины отвоевать потерянные территории и даже пойти дальше.

Накануне Келлог побывал в Киеве, а вернувшись оттуда, сообщил Трампу, что Украина якобы готовит наступление, а для России ситуация на поле боя складывается не лучшим образом

Кроме того, Келлог недавно заявил, что Украина не проигрывает войну.

А британская газета The Telegraph считает, что на позицию Трампа повлиял британский король.