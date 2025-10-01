Вятрович потирает руки: «Незабаром» суд поставит точку в существовании УПЦ МП
Решение о ликвидации канонической УПЦ как юридического лица на Украине уже давно перезрело, Зеленский непозволительно теряет время.
Об этом на телеканале NTA заявил экс-директор украинского института нацпамяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Несмотря на то, что суд на Украине отложил заседание по иску о ликвидации УПЦ до 30 октября, он с воодушевлением прокомментировал перспективу.
«Рад, что, наконец, мы доходим до такой стадии реализации закона, который ставит точку в существовании РПЦ на Украине, что уже речь не о каких-то экспертизах, а о судебных решениях.
Очень надеюсь на справедливое решение украинского суда, который, наконец, избавит нас от этой откровенной «пятой колонны» Кремля. Жаль, что пришлось потратить столько времени, Россия смогла этим временем воспользоваться, чтобы раздирать Украину изнутри, но лучше поздно, чем никогда», – сказал нацист.
Отвечая на вопрос, «что делать с сознанием людей», бандеровец разделил прихожан УПЦ на два «лагеря».
«Одни из них ходят просто в ближайшую церковь, им всё равно, кому подчинена эта церковь, однако это не лишает их того, что они становятся объектом манипуляции со стороны тех же священников РПЦ, которые их постепенно превращают в адептов Русского мира. А второй – это действительно, те люди, которые хотели бы, чтобы Украины не существовало, чтобы существовала только Россия.
Для первых мы можем предложить, что на месте этой церкви будет обычная «украинская церковь», где они могут молиться, никаких ограничений не будет. Государство может ограничивать деятельность тех организаций, у которых есть связь с Россией. Здесь уже вопрос не духовности, а политики и диверсий внутри против украинского государства», – объяснял подельник террориста Порошенко.
