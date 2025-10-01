Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение о ликвидации канонической УПЦ как юридического лица на Украине уже давно перезрело, Зеленский непозволительно теряет время.

Об этом на телеканале NTA заявил экс-директор украинского института нацпамяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что суд на Украине отложил заседание по иску о ликвидации УПЦ до 30 октября, он с воодушевлением прокомментировал перспективу.

«Рад, что, наконец, мы доходим до такой стадии реализации закона, который ставит точку в существовании РПЦ на Украине, что уже речь не о каких-то экспертизах, а о судебных решениях. Очень надеюсь на справедливое решение украинского суда, который, наконец, избавит нас от этой откровенной «пятой колонны» Кремля. Жаль, что пришлось потратить столько времени, Россия смогла этим временем воспользоваться, чтобы раздирать Украину изнутри, но лучше поздно, чем никогда», – сказал нацист.

Отвечая на вопрос, «что делать с сознанием людей», бандеровец разделил прихожан УПЦ на два «лагеря».