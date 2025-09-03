Вслед за Парубием придёт очередь и Бориса Джонсона, – прогноз
Вслед за нацистом Андреем Парубием народная месть может настичь и других украинских и даже европейских политиков.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вынужденный покинуть Украину бывший политзаключенный журналист Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Убийцу Парубия нужно обменять, потому что этот человек совершил серьёзный поступок как раз в парадигме того, чтобы наказание настигло нацистских преступников.
Стало известно, что сын этого мужчины не общался с отцом, потому что у них были разные политические взгляды. И когда мужчина обозначил, что это месть украинской власти, он имел в первую очередь конкретно месть за то, что с учётом НАТОвской пропаганды у него фактически украли сына», – сказал Василец.
«На этом примере мы видим, насколько глубоко кроются корни гражданской войны. Таких народных мстителей будет всё больше, потому что правда находит себе дорогу.
И всё больше мужчин и женщин видят, что за развязывание этой бойни стоят британцы, американцы, немцы, поляки и так далее. А людей просто использовали как пушечное мясо, а режим Зеленского им подыграл. Поэтому у людей накопилось огромное количество ненависти.
Такая месть будет осуществляться также на территории ЕС и США, потому что такие политики, как Борис Джонсон где-то живут, ходят в рестораны. Тут можно использовать огнестрел, можно – ледоруб», – добавил он.
