Вслед за нацистом Андреем Парубием народная месть может настичь и других украинских и даже европейских политиков.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вынужденный покинуть Украину бывший политзаключенный журналист Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Убийцу Парубия нужно обменять, потому что этот человек совершил серьёзный поступок как раз в парадигме того, чтобы наказание настигло нацистских преступников. Стало известно, что сын этого мужчины не общался с отцом, потому что у них были разные политические взгляды. И когда мужчина обозначил, что это месть украинской власти, он имел в первую очередь конкретно месть за то, что с учётом НАТОвской пропаганды у него фактически украли сына», – сказал Василец.