Война неизбежна: Европе позарез нужна «победа над Россией на поле боя» – Ирхин
Европа не станет медлить и в короткий период перейдет от прокси-войны к прямой военной конфронтации с Россией.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил профессор КФУ, доктор политических наук Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю это будет недолго. То есть переход от прокси войны к лобовому столкновению с Европой, что звучит сейчас в главных европейских странах. Несколько умереннее в Германии, но всё же звучит.
Очень радикально во Франции и отплывшей от Европейского союза Британии, которая перешла к политике «баланса европейских сил», когда они дирижируют, находясь на расстоянии. Они уже не часть этой европейской системы, но при этом они полностью дирижируют на тех основаниях, которые апробированы на протяжении несколько столетий», – отметил он.
«Я надеюсь, что у нас будет передышка в несколько лет, но думаю, что Европа будет торопиться. И Европу будет подталкивать к этому конфликту позиция Соединённых штатов Америки, какая бы ни была американская президентская администрация.
В этом плане основная задача коллективного Запада, который сейчас показывает разобщенность, – это нанести России военно-политическое поражение на ограниченном сухопутном пространстве, приближенном к морским коммуникациям.
Отсюда сценарий второй Крымской войны. А дальше – втянуть Россию в антикитайскую коалицию, чтобы американцам уже создать успешную коалиционную практику для ослабления Китая на будущие десятки лет», – заключил Ирхин.
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