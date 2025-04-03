Война неизбежна: Европе позарез нужна «победа над Россией на поле боя» – Ирхин

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Европа не станет медлить и в короткий период перейдет от прокси-войны к прямой военной конфронтации с Россией.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил профессор КФУ, доктор политических наук Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю это будет недолго. То есть переход от прокси войны к лобовому столкновению с Европой, что звучит сейчас в главных европейских странах. Несколько умереннее в Германии, но всё же звучит. Очень радикально во Франции и отплывшей от Европейского союза Британии, которая перешла к политике «баланса европейских сил», когда они дирижируют, находясь на расстоянии. Они уже не часть этой европейской системы, но при этом они полностью дирижируют на тех основаниях, которые апробированы на протяжении несколько столетий», – отметил он.