ВМС США переименуют танкер, названный в честь педераста

Михаил Рябов.  
04.06.2025 15:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, США


Пентагон инициирует переименование танкера ВМС США, названного «Харвей Милк» в честь «гей-иконы» – офицера-участника Корейской войны, который после демобилизации стал первым открытым политиком-геем в Калифорнии и был убит на своем посту в 1978 году.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в офисе американского министра обороны Пита Хетсега.

Пентагон инициирует переименование танкера ВМС США, названного «Харвей Милк» в честь «гей-иконы» – офицера-участника...

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Как отмечает телеканал, Хетсег после прихода на должность в команде Дональда Трампа «отказался от инициатив по разнообразию в Пентагоне».

Источники CNN не исключают переименование и других танкеров класса «Джон Льюис» ВМС США.

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