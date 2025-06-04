ВМС США переименуют танкер, названный в честь педераста
04.06.2025 15:22
(Мск) , Москва
Пентагон инициирует переименование танкера ВМС США, названного «Харвей Милк» в честь «гей-иконы» – офицера-участника Корейской войны, который после демобилизации стал первым открытым политиком-геем в Калифорнии и был убит на своем посту в 1978 году.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в офисе американского министра обороны Пита Хетсега.
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Как отмечает телеканал, Хетсег после прихода на должность в команде Дональда Трампа «отказался от инициатив по разнообразию в Пентагоне».
Источники CNN не исключают переименование и других танкеров класса «Джон Льюис» ВМС США.
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