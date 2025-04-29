В ВСУ жалуются на снарядный голод на всех направлениях
Российская армия в 2-3 раза превосходит противника по количеству выпускаемых снарядов.
Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пусковая установка – это хорошо, но ещё важнее боекомплект. Качественные снаряды ко всем установкам, и в огромном количестве. Не в большом, а в огромном.
Сколько – не могу сказать, но общее количество выпускаемых различных калибров снарядов с нашей стороны в день должно быть таким, чтобы мы имели реальное преимущество, могли положить орков к земле, чтобы они не поднимали головы. Это не должно быть меньше 20 тысяч выстрелов в день с нашей стороны», – сказал Прошинский.
По его словам, русские по количеству снарядов всегда были впереди ВСУ.
«То есть когда мы выпускали 5-7 тысяч снарядов в день, они выпускали 14-17 по нам. Был период определенный, когда мы сравнивались, когда поставки были. Но все равно они были чуть-чуть впереди. Условно говоря, мы 10-12, они 15-16. Есть дни, когда они выпускают 20 и больше.
Нужно, чтобы мы могли хотя бы установить определённый паритет в огневой подготовке и снарядном голоде, который до сих пор в той или иной мере в разных бригадах, на разных участках, но он существует. И миномётный голод в том числе, когда нужны очень качественные мины в достаточно большом количестве. Или же достаточно много дронов», – подытожил ВСУшник.
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