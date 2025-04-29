В ВСУ жалуются на снарядный голод на всех направлениях

Российская армия в 2-3 раза превосходит противника по количеству выпускаемых снарядов.

Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусковая установка – это хорошо, но ещё важнее боекомплект. Качественные снаряды ко всем установкам, и в огромном количестве. Не в большом, а в огромном. Сколько – не могу сказать, но общее количество выпускаемых различных калибров снарядов с нашей стороны в день должно быть таким, чтобы мы имели реальное преимущество, могли положить орков к земле, чтобы они не поднимали головы. Это не должно быть меньше 20 тысяч выстрелов в день с нашей стороны», – сказал Прошинский.

По его словам, русские по количеству снарядов всегда были впереди ВСУ.