В Варшаве мандраж: окончание украинской войны обрушит польский рынок труда

Уже в 2026 году Польше грозит острый кадровый дефицит. Об этом пишет специализирующийся на рынке труда польский портал PulsHR

Ссылаясь на аналитический центр Gremi Personal, издание пишет, что изменения в миграционной политике и возможное сокращение срока временной защиты для украинцев создают риск обострения кадрового дефицита в Польше уже к следующем году.

Указывается, что, по официальным данным, на 1 июня 2025 года в Польше были застрахованы 818 тысяч украинцев, что составляет самую большую группу среди всех иностранных работников в стране.

«Польский рынок труда остаётся одним из самых привлекательных в Европе, но в ближайшей перспективе он может столкнуться с ограниченным предложением рабочей силы. Азиатские работники также начинают ориентироваться на другие рынки, особенно на Хорватию и Германию, где спрос на рабочую силу остаётся высоким. Тем временем в Украине зарплаты в некоторых секторах уже приближаются к польским, что может создать дополнительную конкуренцию для иностранных работников», — комментирует Дамиан Гусман, генеральный директор Gremi Personal.

На украинском рынке труда насчитывается около 240 000 вакансий, преимущественно в промышленности, строительстве, транспорте и коммунальном хозяйстве. По словам Гусмана, эти сектора остаются критически важными для Польши, которая в будущем может столкнуться с наибольшим дефицитом рабочей силы.

Здесь стоит заметить, что из-за насильственной мобилизации острый кадровый дефицит уже возник на Украине, из-за чего в ряде отраслей действительно начали поднимать зарплаты.

«Вернутся ли украинцы на родину, а азиаты восполнят кадровый голод? Дополнительным фактором конкуренции является тот факт, что Украина после окончания войны рассчитывает на возвращение части своих граждан и приток рабочей силы из третьих стран. Украинские компании уже начинают обращаться в рекрутинговые агентства за информацией о кандидатах из Азии», – говорится в статье.

Гусман же считает, что для Украины это шанс компенсировать прогнозируемую нехватку 4,5 млн рабочих рук после окончания войны.