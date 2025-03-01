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Влияние российских либералов на общество ничтожно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому изданию «Зеркало недели» заявила сотрудница Оксфордского университета и Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн.

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«Нет никакой российской оппозиции в хоть каком-то подобии политического или социального движения. Есть отдельные общественные организации, как вы здесь любите говорить — грантоеды, которых все и так устраивает. Они не оппозиционеры, для них процесс важнее результата. Их влияние никчемно. Мы все знаем [внесенного в список иноагентов и экстремистов]Владимира Кара-Мурзу, ученого, политзаключенного. А между тем, по результатам опроса [соцслужбы-иноагента] «Левада-Центра» в ноябре 2024-го года, уже после его освобождения, широко освещавшегося медиа, менее одного процента россиян вообще знали, кто это такой», – признает британка.

По ее словам, «реально очень мало людей в России хотят жить в либеральной демократии».

«Это непопулярное мнение, ведь и миф о противостоянии с Западом до сих пор жив и регулярно подпитывается пропагандой, и имперскость никуда не делась», – жалуется эксперт.

Она считает, что «без проработки исторической вины, как это было в Германии после Второй мировой, им не получить здоровое общество», чего не понимают даже в либеральных кругах.