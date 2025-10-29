«В армии все врут» – всушник советует не верить обещаниям «службы в тылу»

Из-за постоянных переводов в пехоту украинская армия теряет уникальных специалистов. Об этом на канале «Характер» заявил ВСУшник Владимир Шередега, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди боятся попасть на войну, и погибнуть. Если бы была гарантия, что они попадут если не на тыловую, то на прифронтовую должность, то шли бы намного больше людей.

Люди очень боятся переводов, о которых постоянно пишут в новостях: человек пришёл, начальство поменялось, и его перевели в пехоту. Техников самолётов, например», – жаловался Шередега.

«Это очень демотивирует гражданских, они не верят, что если придут на какую-то работу, их через полгода не переведут в окоп. Поэтому и не идут. Конечно, во время войны нет ничего удивительного, что людей переводят. Но мы теряем много кадров и нужных специалистов.

Все уже в курсе, что в армии постоянно врут, и пытаются тебя надуть. Когда мобилизуешься, многое рассказывают, а потом ничего не выполняют», – резюмировал всушник.

