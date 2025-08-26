Утрёмся: Начинается агитация за замирение с антироссийским Азербайджаном

Отношения России и Азербайджана будут нормализованы в ближайшее время.

Об этом либеральный политолог Сергей Станкевич заявил в интервью Российско-армянскому информационному агентству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас идет оттепель в отношениях между Москвой и Баку. Прозвучали важные слова, произошли некоторые встречи и действия. В частности была встреча в Астрахани двух делегаций. Активно работает вице-премьер Алексей Оверчук, который отвечает за кавказское направление. И поступило подтверждение, что газ из России через Азербайджан пойдет в сторону Ирана», – сказал Станкевич.

Он уверен, что в отношениях между странами имела место «ситуативная размолвка, а не конфликт» (надо полагать, именно так либерал трактует демонстративную поддержку бандеровского режима Ильхамом Алиевым, захват заложников из числа граждан РФ и т.п.).