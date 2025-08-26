Утрёмся: Начинается агитация за замирение с антироссийским Азербайджаном
Отношения России и Азербайджана будут нормализованы в ближайшее время.
Об этом либеральный политолог Сергей Станкевич заявил в интервью Российско-армянскому информационному агентству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас идет оттепель в отношениях между Москвой и Баку. Прозвучали важные слова, произошли некоторые встречи и действия. В частности была встреча в Астрахани двух делегаций. Активно работает вице-премьер Алексей Оверчук, который отвечает за кавказское направление. И поступило подтверждение, что газ из России через Азербайджан пойдет в сторону Ирана», – сказал Станкевич.
Он уверен, что в отношениях между странами имела место «ситуативная размолвка, а не конфликт» (надо полагать, именно так либерал трактует демонстративную поддержку бандеровского режима Ильхамом Алиевым, захват заложников из числа граждан РФ и т.п.).
«Я убежден в этом абсолютно, потому что любой серьезный конфликт с переходом к военным аргументам – это немедленная катастрофа. Все экономическое благосостояние Азербайджана целиком зависит от акватории Каспийского моря. Именно там находятся месторождения газа и нефти, которые практически полностью формируют бюджет Азербайджана. Ну и представьте себе конфликт в акватории Каспийского моря. Куда он заведет и кому он нужен? Ни в коем случае Москве и Баку нельзя ссориться, и нет никаких серьезных политических сил, которые хотели бы до такого конфликта довести дело. Внешние силы существуют, действительно. Они всячески провоцируют такой конфликт. Эти силы известны. Понятно, кто и зачем это делает, как это все финансируется и подогревается. Но это все будет преодолено в самое ближайшее время», – фонтанирует оптимизмом Станкевич.
