«Укрзализниця» подписала фермерам смертный приговор
Из-за роста цен на перевозки и всё остальное, украинские аграрии уже не могут конкурировать с польским и прочим европейским импортом.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я вернулся из нашего приграничного региона, где встречался с коллективом аграрных предприятий. И они говорят: мы со следующего года можем все потерять работу.
Они работники, которые собирают урожаи на горящих полях, под обстрелами, их не убил российский агрессор, но их хочет добить украинская железная дорога (Укрзализниця)», – сказал Качура.
«Они планируют поднять тарифы на 37%. Для руды и для угля платят 41 копейку, и это меньше себестоимости. Скажите, это что, работа на олигархов? А с агросектора берут 54 копейки и хотят еще увеличить на 37 процентов.
Украинский фермер становится абсолютно неконкурентным с польским, которого просто заливают деньгами! Возможно, «Укрзализныце» стоит закрыть такие огромные коррупционные дыры и схемы, которые десятилетиями выстраивались, вместо того, чтобы так вот зажимать глотку украинского фермера? Возможно, надо уменьшить себе миллионные премии и зарплаты?», – негодовал укро-депутат.
