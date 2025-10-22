«Укрзализниця» подписала фермерам смертный приговор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за роста цен на перевозки и всё остальное, украинские аграрии уже не могут конкурировать с польским и прочим европейским импортом.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вернулся из нашего приграничного региона, где встречался с коллективом аграрных предприятий. И они говорят: мы со следующего года можем все потерять работу. Они работники, которые собирают урожаи на горящих полях, под обстрелами, их не убил российский агрессор, но их хочет добить украинская железная дорога (Укрзализниця)», – сказал Качура.