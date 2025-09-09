Укро-эксперт: «Выборы на Украине пройдут с эффектом кирпича, брошенного в стиральную машину»

Вадим Москаленко.  
09.09.2025 10:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 287
 
Выборы, Дзен, Политика, Украина


Если Зеленского продавят на проведение выборов, для Украины избирательная кампания обернётся «мега-срачем», но не разрешит проблем разваливающегося государства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выборы сейчас, скорее, будут иметь эффект кирпича, заброшенного в стиральную машинку, которая просто всё разнесёт. …Вот, проходят на этой неделе выборы, через неделю после, через месяц мы проснулись в стране, где все проблемы решены?

Станем мы на путь, что проблемы экономической модели, проблемы мобилизации, коррупции с фортификациями и всем остальным, это решится? Нет… Кризис сейчас не политический, он управленческо-институциональный», – рассуждал Саакян.

«Эти первые выборы – послевоенные, во время войны, как угодно, это будет мегасрач всех со всеми. Кто думает, что это будут эльфы против орков, хорошие против плохих, должен разочаровать. Волонтёры будут биться с волонтёрами, вытаскивая всё грязное бельё, кто больше волонтёр. Ветераны будут биться с ветеранами – кто из них воевал, не воевал, в тылах сидели, обеспечивали, не обеспечивали. Старые политики будут биться со старыми политиками. …

Это будут выборы, на которых поднимется вся пена. Можем мы сейчас себе позволить такие выборы? Вопрос дискуссионный. Но решат ли такие выборы проблемы, которые стоят перед нами? Думаю, что нет», – добавил укро-эксперт.

