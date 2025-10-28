Укро-эксперт: «Грифоны» – это оружие для бедных

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Швеция не сможет быстро передать Украине значительное количество самолётов «Грифон».

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Традиционно время от времени возникают секты того или иного вундерваффе. Сейчас на очереди шведские «Грифоны». И хотя это вполне современный истребитель, но он не блещет выдающимися характеристиками. «Грифон» покупают те страны, у которых нет лишних денег. Бедные страны, в плане возможности купить современную. Те, у кого есть деньги, покупают F-16 и F-35», – сказал Золотарев.