Укро-эксперт: «Грифоны» – это оружие для бедных

Вадим Москаленко.  
28.10.2025 17:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 536
 
Tехнологии, Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Швеция не сможет быстро передать Украине значительное количество самолётов «Грифон».

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Традиционно время от времени возникают секты того или иного вундерваффе. Сейчас на очереди шведские «Грифоны». И хотя это вполне современный истребитель, но он не блещет выдающимися характеристиками.

«Грифон» покупают те страны, у которых нет лишних денег. Бедные страны, в плане возможности купить современную. Те, у кого есть деньги, покупают F-16 и F-35», – сказал Золотарев.

«А сейчас в СМИ пошла волна о том, что «Грифон» – это как «Мерседес», а F-16 – это как «Шкода». Но давайте посмотрим, сколько их производят в год. Нам обещали уже в 26 году, но смогут дать максимум 10-12 штук.

А годовое производство – 12 машин. Ну напрягутся шведы, удвоят, поднимут до 24. Но это минимум на 3-5 лет растянется, в лучшем для нас случае. Это сродни вот этим британским ракетам, поставки которых до 2030 года растянуты. Но главное – прокукарекать об этом», – жаловался политолог.

