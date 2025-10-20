Украинскую энергосистему не спасают ни Пэтриоты, ни бетонная защита – укро-чиновник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары ВКС России фактически делают нерабочей всю энергосистему Украины.

Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил замминистра энергетики Украины Николай Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Враг изменил тактику ударов – наносит последовательные атаки по системе передачи, распределения, и по объектам генерации в конкретных областях. Параллельно наносит удары по газодобыче и транспортировке, поскольку она помогает закрывать потребление в пиковые часы. Логика врага чёткая – выбить мощности транспортировки и маневрирования», – сказал Колесник.

Он подчеркнул, что Украина активно строит резервные системы передачи электроэнергии, потому что построенные укрытия для трансформаторов не помогают.