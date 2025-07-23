Украинское государство распалось на враждующие корпорации – философ Дацюк
Украинское государство давно распалось на отдельные институциональные «корпорации», преследующие меркантильные интересы и игнорирующие Конституцию.
Об этом на канале «Дикий-Live» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Невыполнение Конституции, особенно государственными органами, стало нормой. Конституция это была последняя цитадель. Государство есть, пока выполняется Конституция хотя бы государством. Я не говорю уже гражданами, бизнесом, отдельными активистами и так далее. Ну, об этом даже речи не идет. Но хотя бы самими государственными органами.
Если государственные органы перестают выполнять Конституцию, то государства нет. Есть частные корпорации, они секторально разделены. Вот, есть корпорация финансовая, у неё там свой бизнес, свои представления. Есть корпорация снабжения фронта, тоже свой бизнес, свои представления», – сказал Дацюк.
«Есть корпорация медиа, тоже свои представления, свои правила игры и так далее. Государство у нас разделилось на корпорации. А есть еще корпорация активистов, национал-патриотов, у них тоже свои представления.
Государство, как таковое, исчезло, потому что лишь Конституция позволяла им всем находиться в отношениях, более-менее устремленных к общему благу. Когда Конституция не выполняется, распадается государство и распадается представление об общем благе.
У нас по факту нет государства. Мы находимся худо-бедно в функциональных остатках его руководства отдельными процессами.
Это возникло не сегодня, это еще год назад возникло. То, что сохранились – рудименты, как президент, который что-то говорит, подписывает законы, парламент, который худо-бедно заседает, это всё рудименты. Вы не представляете, как быстро это обанкротится, не дай бог закончится война. Просто вот так, по щелчку пальца», – добавил философ.
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