Украинские командиры «не замечают» нечеловеческих условий содержания мобилизованных

Вадим Москаленко.  
29.10.2025 15:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 252
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Насильно мобилизованные украинцы перед отправлением на фронт содержатся в нечеловеческих условиях. Об этом на канале «Характер» заявил ВСУшник Владимир Шередега, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Насильно мобилизованные украинцы перед отправлением на фронт содержатся в нечеловеческих условиях. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Насильственно мобилизованные содержатся в распределительных центрах, в которых абсолютно нечеловеческие условия. И первое впечатление от армии – это распределительный центр. Почему нельзя всё сделать нормально?» – спросила ведущая.

«Потому что это никому не интересно. Нормальные люди, профессионалы и патриоты, идут в нормальные подразделения. А этим заниматься, что-то менять или контролировать, – никому не интересно», – сказал Шередега.

«Вообще, никто не смотрит, как там живут, и чем занимаются простые мобилизованные работяги. Многие части засраны, условия проживания там хуже, чем у российских военнопленных. Но пока кто-то не приедет и не снимет репортаж, это никого не волнует», – подытожил всушник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить