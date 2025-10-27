Украинские дроны попытались прорвать кольцо ПВО вокруг Москвы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский режим режим предпринял массированную атаку на российские регионы, сосредоточив главные усилия на российской столице.

Всего, по данным МО РФ, зафиксировано 193 вражеских БПЛА, подавляющее большинство их которых – в московском регионе и прилегающих областях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по попавшим в сеть снимкам, в столице начали работать мобильные огневые группы ПВО.

Пока данных о пораженных в Москве объектах не поступало.

Киевский военный журналист-русоофб Богдан Мирошников жалуется, что вокруг Москвы слишком много систем ПВО и считает, что «надо проредить ПВО в самом городе».

«Пока этого не сделать – результаты будут не очень. Надо быть готовым к этому. Но без зради, потому что очевидно, что работа ведется. А насчет того, что «почему мы не можем закрыть Киев, как оккупанты закрыли Москву» – ну тут как бы очевидно. Мы не можем себе позволить поставить около 30 зенитно-ракетных комплексов среднего и большого радиуса действия, которые способны сбивать как аэродинамические (дроны, крылатые ракеты), так и баллистические цели. Так что всему свое время», – написал Мирошников.

Российский военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что это был показательный налет на столицу.

«Причем, наши вечерние приготовления к нему явно говорят, что разведка наша сработала четко и этот самый налет мы приняли во всем возможном для нас всеоружии», – считает блогер.

Он добавил, что несколько дронов все же упали на территории Москвы, «не принеся при этом особого ущерба».

«В целом, намеченная Киевом мощная пропагандистская акция сорвалась. Кстати, впервые в отражении данного налета в районе Москве применялись и созданные недавно мобильные огневые группы. Одну из которых засняли на улицах Москвы (в самом центре)», – пишет Подоляка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате украинских атак ранено более 20 мирных жителей.