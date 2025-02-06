Украинская власть намерена объявить православие обманом – Скориков

Не исключено, что ревизия православных мощей в захваченных святынях будет использована киевскими властями для нивелирования канонического православия как такового.

Об этом на телеканале «Спас» заявил эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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