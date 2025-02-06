Украинская власть намерена объявить православие обманом – Скориков
Не исключено, что ревизия православных мощей в захваченных святынях будет использована киевскими властями для нивелирования канонического православия как такового.
Об этом на телеканале «Спас» заявил эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«1919 год, это ещё до 1922, когда было изъятие, а в 1919 году Народный комиссариат юстиции начал проводить инспекцию как раз по мощам. То, что мы сейчас обсуждаем. И в чём суть была? Я думаю, украинская власть будет так же. Они же использовали это не просто, чтобы осквернить, не просто для того, чтобы опорочить Церковь. Они хотели, и тогда советская власть это действительно находила. Что? Смотрите, открыли мощи, а там угли какие-то, лавровый лист, всё, что угодно, но не мощи – вот они, церковники, вот, как они обманывали народ своим опиумом.
В данном случае украинская власть не просто захочет эти мощи экспроприировать и передать ПЦУ, например, или сектантам. А вполне возможно – вообще нивелировать, что нет никаких святых, нет никаких мощей, всё ваше каноническое православие – это обман. А вот мы, украинское государство, несём эту правду. Вот, в чём может быть самое страшное в их деятельности», – предупредил Скориков.
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