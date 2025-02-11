Украине выходит боком стремление затянуть освобождение курского приграничья
ВСУ максимально затягивает продвижение российских войск в Курской области, создавая предпосылки для освобождения больших территорий на Донбассе.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonel Cassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Курской области противник недавно предпринимал масштабные наступательные действия в направлении посёлка Уланок. Потерял более 20 единиц бронетехники и большое количество личного состава. Сейчас наши войска занимаются ликвидацией последствий этой атаки, чистят леса в районе Фанасеевки.
Я так понимаю, что тактика такая: если повезёт, что-то захватить и удержать, если нет – они на время сковывают наши наступательные действия и выигрывают немного времени для укрепления своей обороны. На сегодняшний день освобождены более 20 км² нашей территории в Курской области, в ближайшее время будут определённые подвижки в нашу пользу. То есть, Курский выступ, не смотря на всю активность и контратаки, продолжает неуклонно сокращаться в размерах. И итог боёв на мой взгляд уже очевиден», – подчеркнул эсперт.
По его словам, ВСУ пытаются максимально затянуть освобождение Курской области. Но это требует огромных ресурсов, которых не хватает на других участках.
«Наше командование, безусловно, этим периодически пользуется и прощупывает узкие места, и продвигаться более активно на других направлениях. Например, от Великой Новосёлки до Красноармейска. Здесь у противника наибольшие проблемы, связанные с нехваткой резервов, которые во многом расходуются на Курском направлении. Цена «курской авантюры» для Украины – потеря больших территорий на Донбассе», – заключил Рожин.
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