Украинцам стало стыдно признаваться, что голосовали за Зеленского

Вадим Москаленко.  
23.10.2025 17:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 709
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За шесть лет правления украинский диктатор Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За шесть лет правления украинский диктатор Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский неоднократно обещал, что у нас должно быть три тысячи ракет «Фламинго». Но секретарь комитета Рады по вопросам обороны и разведки Костенко заявил, что наладить массовое производство до сих пор нереалистично. Зачем обещать то, что выполнить невозможно?», – спросил ведущий.

«Это понимают люди, способные думать, а не глотающие зелёный планктон. Это постоянный информационный трюк зелёной власти – обещать то, что когда-то произойдёт.

Мы не видим ни миллиарда деревьев, ни зарплаты учителям по три тысячи евро. Можно и дальше вспоминать невыполненные обещания.

Поэтому между Трампом и Зеленским разница небольшая – оба обещают. Но у одного есть ресурсы, чтобы часть обещаний выполнить, а у другого – нет, он просто обещает», – ответил Кривнос.

«А люди не хотят разочаровываться. За последний год я понял, что огромное количество людей разных категорий говорят, что не голосовали за Зеленского. Не понимаю, куда делись те 73%. Сейчас признавать, что голосовали за Зеленского, уже не так популярно», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить