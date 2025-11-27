Украина входит в зиму без шансов избежать хронически длительных отключений света

Украинцам уже не стоит надеяться, что последствия российских ударов последнего времени будут преодолены.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире журналистки Натальи Ревской заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

«Изменения на фронте и жизни тыла могут носить неожиданно скачкообразный характер. То есть вначале это может выглядеть как некая рутина, к которой привыкаешь, а происходит щелчок», – сказал эксперт.

В качестве примера он привел последние удары по украинской энергетике.

«Судя по всему, мы входим в зимний сезон без шансов восстановить нормальную энергопоставку по суткам. Уже открыто распространяется информация со ссылкой на министерство, кабмин – эксперты говорят о том, что вопрос уже не в том, будут отключать или нет, а будут отключать регулярно, какими объемами мы можем располагать и сколько времени, например, полсуток, меньше, треть суток и так далее.

Но это о чём говорит? Это говорит о том, что начинается рассинхронизация и жизни экономических агентов, потому что это часто касается работы промышленных предприятий», – опасается Ермолаев.

