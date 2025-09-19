Украина в глубокой долговой яме, нечем платить за погибших ВСУшников, – депутат Рады

У Украины нет денег на обещанные выплаты семьям погибших ВСУшников, сумма госдолга уже превысила 101% ВВП, рассчитываться по кредитам нечем.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что было принято решение о растягивании выплат [при заключении контракта] на 80 месяцев – это показатель того, что денег в бюджете нет. И цифры, которые нам рассказывают по потерям – очень сильно занижены. Это все, наверное, понимают. Более того, очень много случаев, когда люди считаются без вести пропавшими – чаще всего невозможно достать тело, а? если нет тела, то человека нельзя признать погибшим. Но это также и отпечаток на выплаты – вы же понимаете, что платить 100 тысяч в месяц легче, чем платить 15 миллионов», – заявила Скороход.

Она описала состояние экономики: