Украина в глубокой долговой яме, нечем платить за погибших ВСУшников, – депутат Рады
У Украины нет денег на обещанные выплаты семьям погибших ВСУшников, сумма госдолга уже превысила 101% ВВП, рассчитываться по кредитам нечем.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что было принято решение о растягивании выплат [при заключении контракта] на 80 месяцев – это показатель того, что денег в бюджете нет. И цифры, которые нам рассказывают по потерям – очень сильно занижены. Это все, наверное, понимают. Более того, очень много случаев, когда люди считаются без вести пропавшими – чаще всего невозможно достать тело, а? если нет тела, то человека нельзя признать погибшим. Но это также и отпечаток на выплаты – вы же понимаете, что платить 100 тысяч в месяц легче, чем платить 15 миллионов», – заявила Скороход.
Она описала состояние экономики:
«У нас уже экономический кризис, у нас долги такие, что просто в голове не укладываются. У нас госдолг 10,472 триллиона гривен. Это сумасшедшие цифры, которые превышают 101% ВВП. Ну о чём говорить? Это такие долговые ямы, из которых мы не можем вылезти… Все вот эти «помощи», о которых нам рассказывают, это же не просто нам дали денег, а мы их взяли и потратили. Это всё кредиты, которые нужно будет возвращать в большинстве».
