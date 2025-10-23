Это уже явный признак того, что Украине становится все труднее, – полковник Генштаба Австрии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины не хватает живой силы для того, чтобы удерживать сплошную линию фронта – сейчас она больше похожа на «жемчужное ожерелье».

Об этом в эфире телеканала «ntv Nachrichten» заявил полковник Генштаба австрийской армии, глава одного из отделов Военной академии в Вене и военный историк Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фронт теперь не представляет собой сплошную линию позиционных систем, расположенных в шахматном порядке. Нет, у нас здесь есть базы, расположенные на больших расстояниях друг от друга по местности. Я всегда называю это «жемчужным ожерельем», и расстояние между этими отдельными жемчужинами, отдельными базами, становится все больше и больше. На прошлой неделе я разговаривал по телефону с некоторыми украинскими товарищами, и они говорят, что, хотя, они все еще могут хорошо контролировать эти расстояния между базами, то есть жемчужинами, с помощью беспилотников, а также могут продолжать атаковать проникающих русских с их помощью, но проблема в том, что им просто не хватает персонала, необходимого для непрерывной линии, которая помешала бы российским войскам захватить пространство», – заявил Райснер.

Полковник также считает, что готовность Киева к заморозке на нынешней линии соприкосновения – это свидетельство того, что ВСУ устали: