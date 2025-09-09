Убит очередной неугодный режиму украинский журналист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Ямполе Сумской области в своей квартире найден мертвым бывший депутат местного райсовета, журналист Александр Тахтай, который ранее публиковал материалы о коррупции и хищениях при возведении фортификаций ВСУ на границе.

После этого бывший экс-редактор газеты «Ямпольский край» начал получать угрозы. Так, в прошлом месяце его дачу обстреляли. Он утверждал, что к нападению причастен бывший сотрудник СБУ и ВСУшник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Кроме того, его дом был обстрелян из гранатомета, применялся дымовой боеприпас.

«Окно пробито насквозь и граната пролетела пять метров по комнате. Траектория и угол, под которым вошла граната, указывают на то, что стреляли с высоты издалека», – сообщил тогда сам журналист в соцсети.

По словам пострадавшего, он сразу же сообщил о случившемся в СБУ, где его заявление проигнорировали.

Примечательно, что Тахтай был внесен в базу подконтрольного украинским спецслужбам скандально известного сайта «Миротворец», где размещаются личные данные людей, которые считаются «врагами Украины».

«Пособник российских военных преступников и оккупантов. Сотрудничество с российскими агрессорами после открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022 г. Занимается сливом м/расположения военнослужащих ВСУ, НГУ российским террористам», – утверждается на сайте.

Впрочем, это явно высосанные из пальца обвинения, учитывая, что журналист хотя и допрашивался, но находился на свободе, то есть фактажа по его работе на России найти так и не смогли.

При этом сам Тахтай публиковал в соцсетях посты, которые можно расценивать как пророссийские – например, что Украина – это искусственное образование, слепленное из осколков трех империй.

Бывший глава украинского филиала Института стран СНГ, политический обозреватель Владимир Корнилов не сомневается, что Тахтай убит.