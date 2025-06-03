У России есть право вето на восстановление Украины – бывший ЦРУшник

США должны добиваться согласия России на вступление Украины в Евросоюз в обмен на гарантии ее невступления в НАТО.

Об этом бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нам нужно сосредоточиться не на том, чтобы заставить обе стороны согласиться на немедленное прекращение огня, а на том, чтобы Россия согласилась на широкий геополитический компромисс. Мы скажем: хорошо, никакой Украины в НАТО, никакой НАТО в Украине. А Россия в свою очередь сделает то, что в 2014 году было бы исключительной уступкой, когда РФ была категорически против вступления Украины в Евросоюз. Сейчас мы находимся на том этапе, когда кажется реальным, что Россия официально согласится на вступление Украины в ЕС. Они уже неоднократно заявляли, что готовы это сделать. Так что контуры этой геополитической сделки уже очевидны. Они уже в пределах досягаемости. Это то, чего Трамп мог бы добиться, если бы сейчас надавил на них», – сказал Биб.

Он считает, что в случае достижения такого компромисса Украина будет политически и экономически привязана к Западу. Причем для России это «не уступка, а признание реальности».