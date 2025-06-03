У России есть право вето на восстановление Украины – бывший ЦРУшник

Елена Острякова.  
03.06.2025 13:25
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


США должны добиваться согласия России на вступление Украины в Евросоюз в обмен на гарантии ее невступления в НАТО.

Об этом бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны добиваться согласия России на вступление Украины в Евросоюз в обмен на гарантии...

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«Я считаю, что нам нужно сосредоточиться не на том, чтобы заставить обе стороны согласиться на немедленное прекращение огня, а на том, чтобы Россия согласилась на широкий геополитический компромисс. Мы скажем: хорошо, никакой Украины в НАТО, никакой НАТО в Украине. А Россия в свою очередь сделает то, что в 2014 году было бы исключительной уступкой, когда РФ была категорически против вступления Украины в Евросоюз. Сейчас мы находимся на том этапе, когда кажется реальным, что Россия официально согласится на вступление Украины в ЕС. Они уже неоднократно заявляли, что готовы это сделать. Так что контуры этой геополитической сделки уже очевидны. Они уже в пределах досягаемости. Это то, чего Трамп мог бы добиться, если бы сейчас надавил на них», – сказал Биб.

Он считает, что в случае достижения такого компромисса Украина будет политически и экономически привязана к Западу. Причем для России это «не уступка, а признание реальности».

«Таким образом, путь к членству в ЕС дает Украине надежду, которой у нее бы не было в противном случае. Без такого компромисса русские не позволят Украине восстановиться. У них есть право вето. Оно выражается в ракетных и бомбовых ударах, которые Запад и Украина не в состоянии предотвратить. У них просто нет возможностей ПРО, чтобы сделать это. Если мы откажемся от такого компромисса, то Украина окажется на пути к разрушению, к хаосу на поле боя без перспектив восстановления и с высоким риском того, что она станет больше похожа на Ливию, чем на процветающее современное европейское государство», – резюмировал Биб.

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