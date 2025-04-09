У России есть две козырные карты – Кедми

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Если результаты переговоров не устроят Россию, она может продолжить наступление, и Украина вряд ли сможет сопротивляться.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рубио сказал, что вот если Россия начнет завтра новое большое наступление, это значит она не хочет прекращения огня. И это один из козырей России. Все говорят: «Хорошо, пока есть надежда на то, что будет мирное соглашение по Украине, мы не начинаем большого наступления. Давайте, вы хотите начать переговоры? Хорошо, начинаем. Но удовлетворяющие нашим интересам». Но за этим кроется другое – а если переговоры сорвутся? Тогда нет у России никакого резона не начать то большое наступление, которое планируется. И это основная козырная карта России», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что отбить такое наступление Украина не сможет.