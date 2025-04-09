У России есть две козырные карты – Кедми

Максим Столяров.  
09.04.2025 17:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если результаты переговоров не устроят Россию, она может продолжить наступление, и Украина вряд ли сможет сопротивляться.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если результаты переговоров не устроят Россию, она может продолжить наступление, и Украина вряд ли...

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«Рубио сказал, что вот если Россия начнет завтра новое большое наступление, это значит она не хочет прекращения огня. И это один из козырей России. Все говорят: «Хорошо, пока есть надежда на то, что будет мирное соглашение по Украине, мы не начинаем большого наступления. Давайте, вы хотите начать переговоры? Хорошо, начинаем. Но удовлетворяющие нашим интересам».

Но за этим кроется другое – а если переговоры сорвутся? Тогда нет у России никакого резона не начать то большое наступление, которое планируется. И это основная козырная карта России», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что отбить такое наступление Украина не сможет.

«Командующий войсками НАТО говорит, нет шансов на то, что Украина сможет провести удачное наступление. Я хочу ему добавить – нет шансов, что Украина сможет провести удачное отступление.

И поскольку командующий войсками НАТО, он человек военный, он должен знать одно золотое правило – самые трудные бои, самые тяжёлые, требующие самого высокого мастерства – это бои в отступлении. Не наступление, а отступление.

Так что, мне кажется, что Украина не только наступление не сможет вести, а если боевые действия продолжать, она и отступление нормального не сможет вести.

И вот это то, о чём говорил президент России, что продолжение военных действий может привести к тому, что украинское государство потеряет способность к суверенному существованию», – подытожил он.

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